كلوب: لن نستيقظ كل يوم لنقول صباح الخير لقد فزنا بدوري الأبطال

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم لن يجعل فريقه يكتفي بما حققه.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "بالطبع سنمضي قُدمًا. نعم، لقد حققنا إنجازًا لا يُنسى، ولكننا لن نستيقظ كل يوم لنقول صباح الخير، لقد فزنا بدوري الأبطال!".

وأضاف "هذا الإنجاز ينبغي أن يعطي اللاعبين المزيد من الثقة، وهذا أمر مهم. ولكن في الوقت نفسه الثقة وحدها لن تكون كافية. الفوز بدوري الأبطال لا يعني اكتفائنا بما حققناه، فلا يزال لدينا الكثير نطمح لتحقيقه".

وواصل "لقد خضنا تجربة لا تُنسى...لعبنا المباراة النهائية وفزنا بها، ثم عدنا إلى ليفربول واحتفلنا باللقب مع جماهيرنا الرائعة. هذا أمر تود تكراره كثيرًا. لقد كان أمرًا استثنائيًا ولن يُمحى من ذاكرتنا. في المستقبل، لن يستطيع أحد أن يقول أنك لم تحقق أي إنجاز، ولكن يجب علينا أن نستغل هذا الإنجاز للبناء عليه في الموسم الجديد. الأمور على أفضل ما يرام الآن".

كان 16 لاعبًا قد عادوا إلى ميلوود يوم السبت لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، يأتي ذلك بعد 5 أسابيع من فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال، ومن جانبه، أعرب كلوب عن استعداده لخوض غمار الموسم الجديد بكل حيوية.

وفي تعليق له على قضائه العطلة الصيفية كبطل لأوروبا، أوضح كلوب: "لقد كان الأمر أفضل مما توقعت، فلقد مر وقت طويل منذ أن فزت بأحد الألقاب. في العام الماضي، عندما كان الناس يلتقطون الصور التذكارية معي كانوا يشعرون بالحُزن من أجلي لهزيمتنا في المباراة النهائية، أما هذا العام فالأمر مختلف تمامًا".

كلوب خسر مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على يد ريال مدريد.

وأتم المدرب الألماني "من الجيد أن تحظى بفترة من الراحة بعد موسم طويل وشاق. لقد حصلنا على عطلتنا، والآن نعود بكل حيوية ونشاط للاستعداد للتحديات القادمة".

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