بي بي سي: كريستال بالاس يقترب من اتمام صفقة مهاجم غانا

الأحد، 07 يوليه 2019 - 13:42

كتب : FilGoal

جوردان أيو

يقترب نادي كريستال بالاس من ضم جوردان أيو مهاجم منتخب غانا بشكل نهائي من فريق سوانزي سيتي.

جوردان أيو

النادي : كريستال بالاس

كريستال بالاس
غانا

وكان أيو صاحب الـ 27 عاما قد شارك الموسم الماضي مع كريستال بالاس على سبيل الإعارة من سوانزي الذي هبط إلى التشامبيونشيب.

وكشف تقرير موقع "بي بي سي" أن نادي كريستال بالاس بات قريبا من ضم أيو بصفة دائمة بعد الاتفاق مع اللاعب ونادي سوانزي.

أخبار متعلقة

أبياه: لا التفت للانتقادات.. أشكر لاعبي غانا وحان وقت المنافسة على اللقب مدرب غينيا بيساو: لعبنا بشكل جيد ضد غانا.. خطأ وحيد كلفنا الهزيمة مبارك وكاسو عقب الفوز برجل المباراة: نريد التحسن لإهداء غانا اللقب الإفريقي غانا وعارضتها إلى دور الـ16

وأشار التقرير إلى أن الصفقة يمكن أن تتأجل إلى نهاية مشوار غانا في بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ويواجه منتخب غانا فريق تونس في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا غدا الاثنين.

ولعب أيو 25 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وكشف تقرير بي بي سي أن انضمام أيو إلى كريستال بالاس سيكون بحوالي 2.5 مليون جنيه استرليني بجانب بعض الإضافات.

وكان أيو قد انتقل إلى سوانزي في يناير 2017 قادما من أستون فيلا قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس.

اقرأ أيضا:

أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة

مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني

ذبول الحلم المصري

مصر تسقط على ملعبها في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 33 عاما

كريستال بالاس جوردان أيو غانا

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل - أندرياماتسينورو يقود مدغشقر.. وباكامبو لاستعادة أمجاد الكونغو الديمقراطية 45 دقيقة | مصر 2019
نهائي كوبا أمريكا.. الخامسة يا سامبا وبيرو تستدعى روح معجزة برن‎ 52 دقيقة | أمريكا
لاعب جنوب إفريقيا: خطتنا اعتمدت على منع وصول الكرة لـ صلاح وتريزيجيه 58 دقيقة | مصر 2019
جماهير مدغشقر تصل على متن "أكبر طائرة في العالم" لمؤازرة منتخبها ساعة | مصر 2019
كلوب لصفقة ليفربول الجديدة: الكرة في ملعبك وعليك قبول التحدي ساعة | أوروبا
الخنيسي: جاهزون للرد على الانتقادات بالتأهل أمام غانا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس 4 رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

قد ينال إعجابك