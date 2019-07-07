بي بي سي: كريستال بالاس يقترب من اتمام صفقة مهاجم غانا

يقترب نادي كريستال بالاس من ضم جوردان أيو مهاجم منتخب غانا بشكل نهائي من فريق سوانزي سيتي.

وكان أيو صاحب الـ 27 عاما قد شارك الموسم الماضي مع كريستال بالاس على سبيل الإعارة من سوانزي الذي هبط إلى التشامبيونشيب.

وكشف تقرير موقع "بي بي سي" أن نادي كريستال بالاس بات قريبا من ضم أيو بصفة دائمة بعد الاتفاق مع اللاعب ونادي سوانزي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة يمكن أن تتأجل إلى نهاية مشوار غانا في بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ويواجه منتخب غانا فريق تونس في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا غدا الاثنين.

ولعب أيو 25 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وكشف تقرير بي بي سي أن انضمام أيو إلى كريستال بالاس سيكون بحوالي 2.5 مليون جنيه استرليني بجانب بعض الإضافات.

وكان أيو قد انتقل إلى سوانزي في يناير 2017 قادما من أستون فيلا قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس.

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