مؤتمر مدرب كوت ديفوار: المنافسة على اللقب هدفنا من البداية

الأحد، 07 يوليه 2019 - 13:32

كتب : عاطف شادي

إبراهيم كمارا

قال إبراهيم كمارا مدرب منتخب كوت ديفوار إنه لا يهم إذا ما امتلك منتخب بلاده أفضلية تاريخية ضد مالي، لكن الأهم هو تحقيق الفوز نظرا لأن لكل مباراة اعتباراتها، وشدد على أن المنافسة على اللقب هي هدف الأفيال من البداية.

وصرح كمارا للصحفيين قائلا: "لا يهم إن كان لمنتخبنا أفضلية في تاريخ مواجهاته ضد مالي، الأهم هو الفوز غدا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة".

وأضاف "نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة".

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وواصل "هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب، وعلينا تجنب ذلك".

وتابع "هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بـ3 نقاط ومع ذلك ترشحت للأدوار النهائية مثل بنين وجنوب إفريقيا".

وأتم "لاعبون جاهزون تماما والمنافسة على اللقب هدفنا من البداية".

وودع منتخبا المغرب ومصر البطولة بعد الخسارة أمام بنين وجنوب إفريقيا على الترتيب في منافسات دور الـ16.

أما جوناثان كودجيا مهاجم المنتخب فقال :"البطولة الحالية هي بطولة المفاجآت، بعد خروج مصر والمغرب من دور الـ16".

وواصل "التاريخ يقف في صف الأفيال ضد مالي، فكل المباريات فازت بها كوت ديفوار، لكن يجب أن نكون مستعدين جيدا للمباراة خوفا من المفاجآت".

وتستعد كوت ديفوار لمواجهة مالي يوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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