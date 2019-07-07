مؤتمر مدرب مالي: نطمح للوصول بعيدا في كأس الأمم بعد تخطي كوت ديفوار

الأحد، 07 يوليه 2019 - 13:22

كتب : عاطف شادي

مدرب مالي

قال محمد مجاسوبا مدرب مالي إن منتخب بلاده يطمح للوصول بعيدا في كأس الأمم، وذلك من خلال تخطي المحطة الصعبة ضد كوت ديفوار في دور الـ16.

وصرح مجاسوبا للصحفيين قائلا: "نلعب من أجل الفوز والذهاب بعيدا في البطولة، نجحنا في المرحلة الأولى في تصدر المجموعة وحصد 7 نقاط وحققنا ما كنا نرغب فيه حتى الآن".

وواصل "علينا التركيز على تحقيق طموحات جماهيرنا في الفوز على منتخب كوت ديفوار القوي".

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وتابع "تاريخ مواجهات الفريقين يظل في التاريخ فقط، لكن الأهم الأداء، والظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز".

وأردف "انتقال لاعبي مالي إلى أندية أوروبية خلال البطولة أمر جيد، لكن التركيز في مواجهة كوت ديفوار هو الأهم لنا".

وأتم "مباراة كوت ديفوار تمثل لي تاريخ جديد في مشواري التدريبي وأسعى لعبور هذه المحطة الصعبة".

وتواجه مالي نظيرتها كوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ16 يوم الإثنين.

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