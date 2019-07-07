تقرير: رينار يقترب من تدريب السعودية

يقترب إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب من قيادة السعودية في الفترة المقبلة بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا.

وودعت المغرب بطولة أمم إفريقيا في مفاجأة كبيرة بعد الخسارة من بنين بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن المدرب الفرنسي بات قريبا من قيادة منتخب السعودية.

ولم يحسم منتخب السعودية ملف المدير الفني منذ انتهاء تعاقد الأرجنتيني خوان بيتزي في يناير الماضي بعد نهائيات كأس آسيا.

وأشار التقرير السعودي إلى أن هناك رغبة قوية من الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتمام التعاقد مع الفرنسي رينار للتحضير لقرعة التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح التقرير أن رينار كان يتقاضى 250 ألف ريال راتبا شهريا، وتلقى عروض من بعض اتحادات كرة القدم في مصر والجزائر والصين.

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