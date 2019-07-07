محمد يوسف: الأمور مثالية في معسكر إسبانيا.. وتركيز شديد لتحقيق الاستفادة القصوى

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن توقيت معسكر إسبانيا جاء مناسبا للغاية، مشددا على أن هناك حالة من التركيز الشديد لدى اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة قبل العودة للمواجهات المحلية.

وصرح يوسف قائلا: "توقيت معسكر إسبانيا جاء مناسبا للغاية بعد العودة لاستئناف التدريبات".

وأضاف "الأمور مثالية للغاية، من جانب مكان المعسكر الذي يتميز بالهدوء الشديد والطقس الجيد، إلى جانب جودة ملعب التدريبات وفندق الإقامة، وهو ما يساهم في تحقيق الاستفادة المطلوبة التي يرغب بها الجهاز الفني، من أجل المرحلة المقبلة".

وواصل "الأهداف الفنية للمعسكر ستؤتي ثمارها بعد الاتفاق على خوض 3 لقاءات ودية، تم اختيارها بعناية بما يخدم أهداف الجهاز الفني، وبما يتوافق مع النواحي البدنية والخططية بعدما خاض الفريق لقاء وديا في القاهرة قبل السفر".

وأتم "هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل العودة للعب المباريات في البطولة المحلية، والمرحلة المقبلة مهمة للغاية لحسم بطولة الدوري وإسعاد الجماهير".

ويقيم الأهلي معسكرا تحضيريا للفترة المقبلة في إسبانيا، ويستمر حتى يوم 16 يوليو المقبل، ويواجه الأهلي فريق سوكر سمارت الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، كما سيشهد المعسكر إقامة مباراتين يومي 11 و15 يوليو الجاري.

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