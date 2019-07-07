فيدال وميديل يدافعان عن ميسي: الأرجنتين تعرضت للظلم أمام البرازيل.. والطرد غير مستحق

الأحد، 07 يوليه 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - شجار بين لاعبي الأرجنتين وتشيلي

اتفق الثنائي أرتورو فيدال وجاري ميديل لاعبا تشيلي مع تصريحات ليونيل ميسي الغاضبة ضد اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

وكان ميسي قد هاجم اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية واتهمه بالفساد وأن بطولة كوبا أمريكا مجهزة لصالح البرازيل.

وتعرض ميسي للطرد أمام تشيلي مباشرة بعد تدخل مع جاري ميديل ودون اللجوء لتقنية الفيديو.

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وقال فيدال: "أرى أن منتخب الأرجنتين تعرض للظلم أمام البرازيل وكان يستحق التأهل إلى النهائي".

وتابع "ما حدث كان غير عادل وهو نفس ما حدث معنا، لقد حددوا مكان الفندق الذي نقيم فيه على بعد ساعتين من ملعب المباراة ضد كولومبيا".

ودافع فيدال عن ميسي "الحكم أراد أن يكون بطل المباراة وواقعة طرد ميسي وميديل لا تستحق فهي مجرد دفعة بسيطة".

وأوضح فيدال "في أوروبا يتم التعامل مع تقنية الفيديو بشكل مختلف وفي أمريكا الجنوبية عليهم أن يتعلموا من ذلك".

ومن جانبه صرح ميديل بعد المباراة قائلا: "اتفق مع تصريحات ميسي الواقعة لم تستحق الطرد، ربما البطاقة الصفراء لكل منا".

وأتم تصريحاته "لا أعلم لماذا لم يتم اللجوء لتقنية الفيديو، أنا متفق مع ميسي كان النهائي من المفترض أن يكون بين الأرجنتين وتشيلي ولكنهم أرادوا غير ذلك".

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