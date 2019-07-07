مهدي بنعطية عن خروج المغرب: الأسد سيظل أسدا حتى عندما يصاب بأذى

يرى مهدي بنعطية قائد المنتخب المغربي أن توديع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد بنين لن يكسر شوكة أسود الأطلس.

وودع أسود الأطلس البطولة على يد بنين بالخسارة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وقال بنعطية في رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الأحد: "قررت من قبل عدم التحدث مع الصحافة في ضوء كل هذا الهراء و الشائعات التي تقال عن المنتخب المغربي وعني".

وأضاف "اليوم أستطيع أن أفهم خيبة أمل الشعب المغربي الذي كان يضع الكثير من الآمال علينا، والذي كان دائما الداعم الأول لنا ، لكننا نشعر أيضا بخيبة أمل".

وأكمل "أن أعيش هذا الإقصاء من على مقاعد البدلاء وأنا مصاب لا حول لي ولا قوة دون أن أكون قادرا على مساعدة الفريق، كان أسوأ شعور في مسيرتي الكروية".

واستطرد مدافع الدحيل القطري "بالنسبة للعديد من اللاعبين في هذا الجيل، كانت الفرصة الأخيرة للفوز بالكأس الإفريقية مع المغرب ، لكن الحمد لله!".

ويعتقد بن عطية أنه "بالنسبة للبعض، سيكون هذا إخفاقا جديدا ، لكن بالنسبة للآخرين سيكون درسا ستستفيد منه الأجيال القادمة".

وأشار "أنا شخصياً على اتصال مع هذا الفريق، منذ أكثر من 11 عامًا ، لقد تعلمت الكثير وكنت دائمًا مسرورًا جدًا للدفاع عن ألوان بلدي وسأدافع عنها دائمًا".

وأتم بنعطية مدافع يوفنتوس السابق "في الحياة أو في الملعب، الأسد يظل أسدا حتى عندما يُصاب بأذى".

ولحق المنتخب المصري بنظيره المغربي خارج المسابقة بعدما ترشح الثنائي للفوز باللقب عقب الفوز بكل مباريات مرحلة المجموعات.

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