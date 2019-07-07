صاحب هدف جنوب إفريقيا: ظنتت أنه لم يحتسب بسبب الصمت الرهيب في الملعب

الأحد، 07 يوليه 2019 - 12:43

كتب : FilGoal

ثيمبينكوسي لورتش - جنوب إفريقيا - مصر

كشف ثيموبنكوسي لورش صاحب هدف فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر عن احاسيسه لحظة تسجيل الهدف القاتل في لقاء دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

تيمبينكوسي لورش

النادي : أورلاندو بايرتس

جنوب إفريقيا
مصر

وشهدت الدقيقة 86 من اللقاء هدفا قاتلا من لورش تسبب في توديع الفراعنة للبطولة التي تقام على الأراضي المصرية حتى 19 يوليو الجاري.

وقال لورش في تصريحات أبرزها موقع اتحاد الكرة الجنوب إفريقي: "أهدي هدفي في شباك منتخب مصر إلى أخي الذي توفى الأسبوع الماضي، وهذا الفوز يعني الكثير بالنسبة للبلاد".

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وأضاف "عندما سجلت اعتقدت أنه ليس هدفًا بسبب الصمت الرهيب في الملعب. عادةً عندما تسجل تسمع الاحتفال بالهدف".

وأردف "لكنني شعرت بالحزن لأنني قد جرحت مشاعر أكثر من 80 ألف مشجع".

وأبدى لورش سعادته البالغة بقوله "لقد كان علينا أن نجعل جماهيرنا في جنوب إفريقيا تشعر بالفخر.. أما أنا فأشعر أنني فوق القمر".

ولم يشارك لورش في أي مباراة بدور المجموعات أمام المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، قبل أن يلعب ضد مصر ويقتل الفراعنة.

واكمل "على الرغم من أننا سجلنا هدفًا من هجمة مرتدة، لكننا نستحق هذا الفوز أكثر من منتخب مصر لأننا لم نهدأ مطلقًا طوال اللقاء".

واستطرد مهاجم أورلاند بايرتس "لقد ضغطنا منذ بداية اللقاء، في الواقع أن المنتخب المصري هو الذي اعتمد على الكرات الطويلة".

وأتم لورش "كان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكن منتخب مصر كان محظوظا للخروج بهذه النتيجة".

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