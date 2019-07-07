بيان ناري من اتحاد أمريكا الجنوبية: اتهامات الفساد لا أساس لها.. يجب قبول النتائج باحترام

الأحد، 07 يوليه 2019 - 12:07

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - تشيلي

رفض اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية "الكونميبول" اتهامه بالفساد وطالب الجميع بقبول النتائج بإخلاص واحترام.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

وكان ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قد هاجم الكونميبول وشدد سيطرة البرازيل على اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية وأن البطولة مجهزة.

كما رفض ميسي استلام الميدالية البرونزية أو حضور مراسم التتويج وعلّق على ذلك قائلا: "لن أشارك في ذلك الفساد".

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ومن جانبه رد الكونميبول على اتهامه بالفساد في بيان رسمي لكن دون ذكر اسم ميسي.

وجاء بيان الكونميبول كالآتي: "أحيانا في كرة القدم تنتصر أو تخسر، والأساس هو اللعب النظيف".

وتابع البيان "يجب قبول النتائج باحترام، والحال نفسه على قرارات التحكيم".

وعن الاتهامات التي طالت الاتحاد أوضح البيان "من غير المقبول أن تطلق اتهامات لا أساس لها من الصحة والتشكيك في نزاهة بطولة كبيرة مثل كوبا أمريكا، بسبب بعض الحالات التحكيمية التي ظهرت خلال المسابقة والتي ضمت 12 منتخبا".

وأتم البيان "تمثل هذه الاتهامات الافتقار إلى احترام المنافسة وجميع اللاعبين المشاركين بها ومئات المسئولين المحترفين في كونيمبول، والذين يتسمون بالشفافية ويرغبون في تطوير المنظومة".

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