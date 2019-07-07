شوبير أحدث المستقيلين من اتحاد الكرة.. ومقترح بلجنة ثلاثية من وزير الرياضة

أعلن الثنائي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة، الاستقالة من منصبه بعد توديع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية.

ونشر أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية، نص استقالته الرسمية إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد الإخفاق في أمم إفريقيا.

وكشف شوبير في بيانه "طلبت أكثر من مرة تقديم استقالتي من منصبي للسادة المسؤولين ولكن ونظرا لتنظيم أمم إفريقيا طُلب مني الانتظار لما بعد البطولة ولكن الآن بعد الخروج المخيب لآمال الجماهير المصرية فلا يسعني إلا تقديم خالص الاعتذار للجماهير مع تقديم استقالتي".

كان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قرر التقدم باستقالته من منصبه إلى جانب إقالة كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

استقالة أبو ريدة جاءت معها الدعوة لأعضاء الاتحاد بفعل نفس الأمر وهو ما حدث بالفعل.

ويناقش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شئون اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس هاني أبوريدة.

وكشف مصدر بوزارة الرياضة لـ FilGoal.com أن وزير الرياضة يناقش اللجنة الأوليمبية حول إمكانية تعيين لجنة ثلاثية لحين الدعوة لعقد انتخابات جديدة لمجلس إدارة يتولى المهمة خلال 45 يوما.

وأشار المصدر إلى أن الأقرب لتولي قيادة اللجنة المؤقتة عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق ومعه زكريا ناصف بجانب الدكتور حسين السمري.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في ثمن النهائي بهدف دون مقابل.

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