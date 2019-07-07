يتبقى 3 أعضاء حتى الآن.. استقالة خالد لطيف من اتحاد الكرة

الأحد، 07 يوليه 2019 - 02:47

كتب : عاطف شادي

خالد لطيف - هاني أبو ريدة

تقدم خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالته من منصبه في اتحاد الكرة.

وتأتي استقالة خالد لطيف استجابة لدعوة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد باستقالة كل أعضاء الاتحاد عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا.

مع استقالة خالد لطيف، يتبقى 3 أعضاء في اتحاد الكرة لم يتقدموا حتى اللحظة باستقالتهم وهم أحمد شوبير ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي.

أخبار متعلقة

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قرر التقدم باستقالته من منصبه إلى جانب إقالة كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

استقالة أبو ريدة جاءت معها الدعوة لأعضاء الاتحاد بفعل نفس الأمر وهو ما حدث بالفعل.

اقرأ أيضا:

أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة

مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني

ذبول الحلم المصري

مصر تسقط على ملعبها في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 33 عاما

مصر 2019 اتحاد الكرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

يتبقى 3 أعضاء حتى الآن.. استقالة خالد لطيف من اتحاد الكرة 3 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - كيف تغيّر العالم من يوم السداسية.. واحذري يا الجزائر 3 ساعة | مصر 2019
الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني 3 ساعة | مصر 2019
مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري 3 ساعة | مصر 2019
حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة 4 ساعة | مصر 2019
أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد 4 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس 4 رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

قد ينال إعجابك