يتبقى 3 أعضاء حتى الآن.. استقالة خالد لطيف من اتحاد الكرة

تقدم خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالته من منصبه في اتحاد الكرة.

وتأتي استقالة خالد لطيف استجابة لدعوة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد باستقالة كل أعضاء الاتحاد عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا.

مع استقالة خالد لطيف، يتبقى 3 أعضاء في اتحاد الكرة لم يتقدموا حتى اللحظة باستقالتهم وهم أحمد شوبير ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي.

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قرر التقدم باستقالته من منصبه إلى جانب إقالة كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

استقالة أبو ريدة جاءت معها الدعوة لأعضاء الاتحاد بفعل نفس الأمر وهو ما حدث بالفعل.

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