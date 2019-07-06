رسميا - لوفتوس شيك يجدد تعاقده مع تشيلسي 5 سنوات

السبت، 06 يوليه 2019 - 16:33

كتب : FilGoal

لوفتوس شيك - تشيلسي - فرانكفورت

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا لاتفاق مع لاعبه روبن لوفتوس شيك لتمديد تعاقده لفترة طويلة الأمد.

تعاقد اللاعب الدولي الإنجليزي ينتهي مع البلوز خلال عامين، ولكنه سيستمر مع الفريق لفترة جديدة بعد التجديد.

وسيمتد تعاقد لوفتوس شيك مع النادي اللندني لمدة 5 سنوات مقبلة على أن يحصل على راتب أسبوع يقدر بـ 150 ألف إسترليني.

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وتعد تلك زيادة كبيرة في راتب اللاعب تبلغ أكثر من الضعف إذ كان يتقاضى 60 ألف إسترليني من قبل، رغم أنه قد يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وقال شيك لموقع ناديه: "سعيد للغاية لأنني سأبقى هنا لمدة 5 سنوات، إنه المكان الذي نشأت فيه وآمل أن تستمر فترة لعبي لفترة أطول".

وأضاف "في عمر 8 أو 9 سنوات لا يمكنك أن تفكر أبدا أنه سيمكنك البقاء طوال تلك الفترة لأنك فقط تريد الاستمتاع باللعب مع أصدقائك".

وتابع "عندما أنظر للخلف وأرى العمل الشاق الذي تم دفعه فهذا يجعلني أرغب في العمل أكثر لمواصلة النجاح. آمل أن أحقق المزيد من البطولات مع الفريق".

وأوضحت صحيفة "تليجراف" في وقت سابق أن فرانك لامبارد المدرب الجديد يخطط للاعتماد على روبن بشكل رئيس في تشكيله بمجرد عودة صاحب الـ23 عاما من الإصابة.

ولوفتوس شيك لن يكون الوحيد في خريطة إدارة النادي للتجديدات إذ تسعى الإدارة اللندنية لتمديد تعاقد كالوم هودسون أودوي أيضا خلال الفترة المقبلة.

تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي وحقق بطولة الدوري الأوروبي كما وصل إلى نهائي كأس الرابطة تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي رحل بعد موسم وحيد صوب يوفنتوس.

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