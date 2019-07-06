رسميا - أتليتكو يضم موراتا بشكل نهائي من تشيلسي

السبت، 06 يوليه 2019 - 13:55

كتب : FilGoal

موراتا

أعلن نادي أتليتكو مدريد رسميا عن توصله لاتفاق مع تشيلسي لضم ألفارو موراتا مهاجم النادي اللندني بشكل نهائي بنهاية الموسم المقبل.

وقال بيان النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي :"توصلنا لاتفاق مع تشيلسي لضم موراتا بشكل نهائي في صيف 2020، مهاجمنا سيلعب هذا الموسم معارا كما اتفقنا خلال انضمامه لنا في السوق الشتوية الماضية".

وواصل البيان :"الصفقة النهائية ستفعل من بداية موسم 2020-2021".

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وقالت تقارير صحفية إن قيمة الصفقة كلفت أتليتكو مدريد 56 مليون يورو مقابل خدمات الدولي الإسباني صاحب الـ26 عاما.

ولعب موراتا خلال الموسم المنصرم بقميص أتليتكو مدريد في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

وكان تشيلسي قد ضم موراتا من ريال مدريد بمبلغ 66 مليون يورو، ولعب بقميص النادي اللندني في 72 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 24 هدفا وصنع 6 آخرين.

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