زاها يعلق على إمكانية انتقاله لـ أرسنال

لم ينف ويلفريد زاها نجم منتخب كوت ديفوار وفريق كريستال بالاس، احتمالية انتقاله لفريق أرسنال.

وأجرى زاها مقابلة سريعة مع قناة أون سبورت المصرية مساء أمس الجمعة، رد فيها أولا على سبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع كوت ديفوار وإن كان لذلك خلفيات لخلافات بينه وبين المدرب، فقال "لا، لا توجد خلافات بيني وبين المدرب".

وأضاف "هي مجرد رؤية فنية للمدرب، وعلي أن أحترمها وأتقبلها".

وعن إمكانية انتقاله لأرسنال بعدما تقدم النادي بعرض إلى كريستال بالاس، قال "لا أعرف، أنا الآن أركز على البطولة التي سنحاول أن نفوز بها".

وردا على إن كان يرغب للعب في أرسنال، قال "لا أعرف، سنرى ذلك في المستقبل".

ويلفريد زاها سبق له الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، لكنه لم يلعب معهم أبدا، قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس بصفة دائمة في 2015.

صاحب الـ26 عاما شارك في 36 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويستعد زاها للمشاركة رفقة منتخب كوت ديفوار أمام مالي مساء الإثنين المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

اختر التشكيل التاريخي لإفريقيا من هنا

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – ديسابر أتم اتفاقه المبدئي من بيراميدز

رئيس الزمالك يُقسم: رمضان صبحي أراد أن ينضم لنا وجلس مع أمير مرتضى

المنتخب لـ في الجول: إصابة الونش خفيفة.. قد يتواجد ضد جنوب إفريقيا

كيف تفاعلت صحف المغرب مع الإقصائي الإفريقي

محمود علاء يتألق في تدريب المنتخب على ركلات الترجيح