زاها يعلق على إمكانية انتقاله لـ أرسنال

السبت، 06 يوليه 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

زاها

لم ينف ويلفريد زاها نجم منتخب كوت ديفوار وفريق كريستال بالاس، احتمالية انتقاله لفريق أرسنال.

وأجرى زاها مقابلة سريعة مع قناة أون سبورت المصرية مساء أمس الجمعة، رد فيها أولا على سبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع كوت ديفوار وإن كان لذلك خلفيات لخلافات بينه وبين المدرب، فقال "لا، لا توجد خلافات بيني وبين المدرب".

وأضاف "هي مجرد رؤية فنية للمدرب، وعلي أن أحترمها وأتقبلها".

أخبار متعلقة

سكاي: أرسنال سيعرض على كريستال بالاس 70 مليون إسترليني لشراء زاها كريستال بالاس يتهكم على عرض أرسنال لضم زاها لتدعيم الهجوم.. سكاي: أرسنال يعرض 40 مليون إسترليني لضم زاها مدرب كوت ديفوار: كأس إفريقيا أصعب مما تصورنا.. وزاها أساسي أمام ناميبيا

وعن إمكانية انتقاله لأرسنال بعدما تقدم النادي بعرض إلى كريستال بالاس، قال "لا أعرف، أنا الآن أركز على البطولة التي سنحاول أن نفوز بها".

وردا على إن كان يرغب للعب في أرسنال، قال "لا أعرف، سنرى ذلك في المستقبل".

ويلفريد زاها سبق له الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، لكنه لم يلعب معهم أبدا، قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس بصفة دائمة في 2015.

صاحب الـ26 عاما شارك في 36 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويستعد زاها للمشاركة رفقة منتخب كوت ديفوار أمام مالي مساء الإثنين المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

اختر التشكيل التاريخي لإفريقيا من هنا

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – ديسابر أتم اتفاقه المبدئي من بيراميدز

رئيس الزمالك يُقسم: رمضان صبحي أراد أن ينضم لنا وجلس مع أمير مرتضى

المنتخب لـ في الجول: إصابة الونش خفيفة.. قد يتواجد ضد جنوب إفريقيا

كيف تفاعلت صحف المغرب مع الإقصائي الإفريقي

محمود علاء يتألق في تدريب المنتخب على ركلات الترجيح

مصر 2019 زاها كوت ديفوار أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

أنت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا 24 دقيقة | مصر 2019
مصر 2019 – تجول داخل غرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة جنوب إفريقيا 29 دقيقة | مصر 2019
أمير توفيق يكشف لـ في الجول كواليس التعاقد مع ديانج.. "مكالمة وبروتوكول أتما الصفقة" 35 دقيقة | الدوري المصري
زاها يعلق على إمكانية انتقاله لـ أرسنال 40 دقيقة | مصر 2019
مؤتمر مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب سيحفز لاعبينا أمام الجزائر 46 دقيقة | مصر 2019
يوسف عطال: خروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ضد غينيا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك