لاسارتي يعدد مزايا معسكر الأهلي الخارجي

قال الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إقامة معسكر إلاعداد الخارجي للفريق في إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة.

وأوضح لموقع ناديه أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.

وأضاف لاسارتي أن معسكر أليكانتي سيكون فرصة للارتقاء بكافة النواحي البدنية والخططية، بهدف الوصول بجميع اللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المباريات المتبقية في الموسم.

وأكد أن الجهاز الفني سيبدأ في إسبانيا مرحلة جديدة من الإعداد والاستفادة من الحالة البدنية التي وصل إليها اللاعبون بعد العودة للتدريبات خلال الأيام الماضية وخوض مباراة ودية أمام فريق المتحدة.

وأشاد المدير الفني مجدد بأداء لاعبي الاهلي الدوليين مع المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، مؤكدا أنه يتطلع الى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام.

وفي سياق آخر قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى إن الجهاز الفني ضم 4 حراس مرمى لمعسكر اسبانيا هم: علي لطفي وأحمد طارق ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المشاركة في التدريبات والمباريات الودية.

وأشار سليمان إلى إن تواجد الحراس الأربعة جاء بهدف الوصول بهم إلى أفضل مستوى من الجاهزية، من خلال التجارب الودية المميزة التي يخوضها الفريق على هامش المعسكر، مما يساهم في زيادة خبرات الجميع.

وقال إن الجهاز الفني ضم مصطفى شوبير رغم استمراره في التأهيل وحاجته لعدة أيام للانتظام في التدريبات الجماعية؛ للاستفادة من أجواء المعسكر.

وأوضح سليمان أن شريف إكرامي يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له في ألمانيا للتعافي من الإصابة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سعيد للغاية بالمردود الذي يقدمه محمد الشناوي مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر حاليا بعد اختياره أفضل حارس في دور المجموعات، متمنيًا أن يحالفه التوفيق وأن يكون له بصمة في تتويج المنتخب بكأس البطولة.

في المقابل أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج الذي وقع على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ٥ مواسم.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، وأن التعاقد معه جاء في إطار خطة تدعيم الفريق بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

وأضاف أن صفقة ديانج تحمل العديد من المزايا نظرا لصغر سنه وإمكانياته والمستويات التي قدمها، إلى جانب كونه جزءا من خطة البناء للمستقبل.

وأكد عبدالحفيظ أن استمرار رمضان صبحي بعد تمديد فترة إعارته يمثل إضافة قوية، في ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية.

وشدد مدير الكرة على أن خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب وهو ما سوف يؤتي ثماره في المرحلة المقبلة.

يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية صباح لخوض معسكر إعداد خارجي يتخلله خوض 3 مباريات ودية أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط في الدوري المصري يخوضهم عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا ضد المقاولون العرب والزمالك.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي يأتي في المركز الثاني بـ70 نقطة من 31 مباراة.

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