مؤتمر بلماضي: لسنا بحاجة لتذكر خسارة المغرب للاستيقاظ ضد غينيا

قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إن فريقه لن يكرر ما حدث للمغرب، مشددا على أنه استعد جيدا لمواجهة غينيا، وأنه يمتلك ما يكفي من خبرات وليس بحاجة لتذكر خسارة المغرب للاستيقاظ والتعامل بجدية مع المباراة.

وصرح بلماضي للصحفيين قائلا: "دور المجموعات كان بمثابة بطولة مصغرة انتهت بشكل جيد ونجاح، إذ نجحنا في حصد العلامة الكاملة في المباريات الثلاث".

وواصل "دور الـ16 مرحلة مختلفة كليا والإعداد لها مختلف لأن الخاسر سيعود إلى بلاده، هذه المباريات تعد نهائيات لذلك المنهج والإعداد مختلف".

وأردف "خسارة المغرب أمر هزني وهو عنيف وصعب جدا خاصة وأن المغرب أدى بشكل جيد في مرحلة المجموعات، ولن نكرر ما حدث للمغرب، لذلك نستعد جيدا لمواجهة غينيا فنحن نريد أن نستمر طويلا في البطولة".

منتخب المغرب ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بنين، وذلك بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1.

وتابع بلماضي "المديح الموجه للمنتخب لن يصيبنا بالغرور ولابد وأن يتحلى اللاعبون والجهاز الفني بالتواضع وألا يطيروا في السماء من الإشادة ويكون تركيزهم الأساسي على مواجهة غينيا".

وأكمل "مباراة غينيا فاصلة وأستعد لها بنفس أسلوب الاستعداد لكل المباريات الماضية، وإذا فازت غينيا فستكون لأنها الأفضل".

واستطرد "مشواري مليء بالخبرات ونجحت في تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب رغم النتائج المخيبة للآمال قبل ذلك".

وأتم "لست بحاجة لأن أتذكر خسارة المغرب لكي أستيقظ وأتعامل بجدية مع المباراة".

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره غينيا ضمن منافسات دور الـ16 يوم الأحد.

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