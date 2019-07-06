بالصور - بعثة الأهلي تغادر إلى إسبانيا.. وجيرالدو ينضم الأربعاء

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة اليوم السبت متجهة إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للمباريات القادمة.

وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباحا وتستغرق حوالي ٤ ساعات ونصف إلى مدينة أليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ٣ مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى ١٥ يوليو الجاري.

ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت في مدينة أليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد للفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي أن يخوض اللاعبون مرانا خفيفا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناكً تعديلا قد طرأ على موعد أول مباريات الفريق الودية خلال معسكر الإعداد.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق استقر على تعديل موعد المباراة الأولى التي كان مقررا أن تقام غدا الأحد لتقام في السادسة والنصف مساء بعد غد الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

ويلحق الأنجولي جيرالدو ببعثة الفريق في إسبانيا يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري للانتظام في معسكر الإعداد الخارجي.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع اللاعب، الذي سافر لقضاء عدة أيام برفقة عائلته بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن جيرالدو سينضم إلى معسكر الفريق في «أليكانتي» الذي يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، ويشهد خوض 3 مباريات ودية استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة.

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط في الدوري المصري يخوضهم عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا ضد المقاولون العرب والزمالك.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي يأتي في المركز الثاني بـ70 نقطة من 31 مباراة.



























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