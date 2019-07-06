اليوم الإفريقي – لعنة كاميرونية في الإسكندرية.. وذكريات رائعة في القاهرة

ثمانية ألقاب ستهبط إلى أرضية ملعب الإسكندرية في تمام السادسة من مساء اليوم السبت في تمام السادسة مساء حينما يحين وقت انطلاق قمة نيجيريا والكاميرون.

وبعد ذلك بثلاث ساعات في استاد القاهرة سيكون المصريون على موعد مع مواجهة حاسمة ذكراها كانت رائعة في مرتين ويتمنون تكرار الثالثة.

نحن الآن في اليوم الإفريقي الثاني من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019.

نيجيريا والكاميرون

إن تحدثنا عن اللقاءات الرسمية فالكاميرون لم تحقق أي انتصار على نيجيريا منذ مواجهتهما في تصفيات كأس العالم 1990 في المباراة التي أقيمت في عام 1989.

أما إن تحدثنا عن اللقاءات في أمم إفريقيا فالكفة متساوية كليا بفوزين لكل منتخب وتعادلين، لكن هنا السيطرة للأسود.

من بين ست مرات التقى فيها المنتخبين في أمم إفريقيا حققت منتخب الكاميرون اللقب على حساب نيجيريا ثلاث مرات في ثلاثة نهائيات من بينهم مرة على أرض النسور الخضراء تحديدا.

المرة الأولى كانت في نهائي عام 1984 وفاز منتخب الكاميرون في النهائي 3-1 ليحصد أول لقب له في البطولة.

المرة الثانية كانت في نهائي عام 1988 وفاز منتخب الكاميرون 1-0 ليحقق اللقب الثاني في تاريخه.

المرة الثالثة كانت في نهائي عام 2000 في نيجيريا وتعادلا إيجابيا 2-2 لكن أسود الكاميرون فازوا بركلات الترجيح 4-3.

أما الثلاث مباريات الأخرى فانتهت كالتالي:

في عام 1988 التقيا في دور المجموعات وتعادلا إيجابيا 1-1.

التقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 1992 وكان ذلك أول فوز لنيجيريا على الكاميرون في تاريخها في البطولة وحقق النسور فوزا بنتيجة 2-1.

المرة الثالثة والأخيرة قبل مواجهة 2019 كانت في عام 2004 في ربع النهائي وفاز النسور 2-1.

ومنذ ذلك الوقت استمرت سيطرة نيجريا على مبارياتها مع الكاميرون فالتقيا مرة في لقاء ودي وفازوا.

والتقيا مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وفاز النسور ذهابا في أرضهم 4-1 وتعادلا إيابا 1-1.

فكيف ستكون المواجهة السابعة بين المنتخبين في أمم إفريقيا؟

مصر وجنوب إفريقيا

وفي القاهرة سيحمل منتخب مصر ذكريات رائعة أمام جنوب إفريقيا.

المنتخب الملقب بالأولاد لا يعرف الفوز أمام الفراعنة في أمم إفريقيا أبدا بعدما التقيا في مرتين من قبل.

المرة الأولى كانت في أرض جنوب إفريقيا في مجموعات البطولة عام 1996 وفاز منتخب مصر بهدف أحمد الكأس.

أما المرة الثانية فكانت في نهائي عام 1998 وفاز منتخب مصر بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.

لكن الثلاث مواجهات الأخيرة لا تحمل ذكريات طيبة نهائيا للمصريين.

التقى المنتخبان في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2012 وخسر الفراعنة خارج الأرض ذهابا 1-0 وتعادلا سلبيا في القاهرة وفشل الفريق في التأهل للبطولة بعد التتويج بثلاث بطولات تاريخية متتالية.

واللقاء الودي الأخير الذي جمع الفريقين في 2016 انتهى بفوز الأولاد 1-0.

لنأمل في تكرار نتائج 1996 و1998 مرة أخرى في استاد القاهرة.

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