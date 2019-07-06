حارس مرمى بنين: سأخفي فرحتي في المنزل.. زوجتي مغربية

السبت، 06 يوليه 2019 - 01:10

كتب : FilGoal

المغرب - بنين

يقضي فابيان فارنول حارس مرمى منتخب بنين واحدة من أعظم أيام حياته بعد إقصاء المغرب، لكن الأمر قد لا ينطبق على زوجته على الأرجح.

بنين حققت مفاجأة مدوية وأطاحت بالمغرب من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، بالفوز 4-1 في ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي. (طالع التفاصيل)

وصرّح فارنول الحارس الاحتياطي لـ بنين بعد المباراة: يd

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"أنا فخور بمستوى زملائي وبإنجاز التأهل".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع le360 المغربي: "لعبنا بروح قتالية وبإرادة كبيرة حتى نفوز، ونجحنا في تحقيق هدفنا".

وكشف عن مفارقة غريبة: "سأحاول إخفاء فرحتي في المنزل لأن زوجتي مغربية، لكني أعلم أن أبنائي سيسعدون بهذا الإنجاز".

وأتم: "كرة القدم تعرف الفوز والهزيمة، واليوم كان الفوز من نصيبنا رغم صعوبة المهمة أمام المغرب".

فارنول (34 عاما) خاض أول مباراتين في البطولة أمام غانا وغينيا بيساو، قبل أن يترك المرمى لزميله ساتورنين ألاجبي الذي تصدى لركلة جزاء ترجيحية في مواجهة المغرب.

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