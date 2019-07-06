ماني: لن أسدد ركلات الجزاء مجددا.. لست أنانيا

اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال لجماهيره، ووعد بالتوقف عن تسديد ركلات الجزاء.

لاعب ليفربول سجل هدف السنغال الوحيد في الفوز على أوغندا بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، لكنه أهدر أيضا ركلة جزاء كانت كفيلة بقتل المباراة. (طالع التفاصيل)

وصرّح ماني بعد المباراة: "لن أكون أنانيا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين حتى الآن في البطولة".

وأضاف: "منتخب بلادي يأتي أولا، لذا سأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات الجزاء إذا حصلنا عليها مستقبلا".

ماني يتصدر هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، لكنه سبق له إهدار ركلة جزاء في مواجهة كينيا بثالث مباريات دور المجموعات.

نجم ليفربول عاد يومها وعوّض إهداره الركلة بتسجيل هدفين، ثانيهما من ركلة جزاء كذلك.

تأتي تلك التصريحات بالرغم من تأكيد مدربه أليو سيسيه على استمراره كمسدد رئيس لأسود التيرانجا.

سيسيه صرّح في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أوغندا: "ماني لم يقف بعدما أهدر ضد كينيا وعاد وسجل مجددا من ركلة جزاء".

وأضاف "ماني سيستمر في تسديد ركلات الجزاء، لا يمكن أن ننسى أن المنتخب تأهل (للدور ربع النهائي) بسببه رغم أنه أهدر ركلة جزاء". (طالع التفاصيل)

السنغال تواجه بنين يوم 10 يوليو الجاري على استاد الدفاع الجوي، بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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