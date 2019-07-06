مدرب السنغال: مواجهة بنين؟ صعبة للغاية.. وماني مستمر في تسديد ركلات الجزاء

يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن مواجهة منتخب بلاده لبنين في ربع النهائي صعبة للغاية مؤكدا على ثقته في ساديو ماني.

السنغال فازت على أوغندا بهدف دون رد في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر بهدف لساديو ماني للتأهل لربع النهائي وتواجه بنين التي فازت على المغرب في الدور ذاته.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم تعد هناك منتخبات صغيرة في القارة، مواجهة بنين ستكون صعبة للغاية، كما أن خروح المغرب لا يعني الوصول لقبل النهائي".

وأضاف "علينا أن نحترم بنين ونستعد لهم بأفضل طريقة وأن نتخلى بالتواضع".

وعن مباراة أوغندا، قال: "استغلينا فرصة قتل المباراة وتقدمنا بهدف، كان من الممكن أن يُسجلوا التعادل لذا قررنا أن نستحوذ على الكرة قدر المستطاع".

وعن إهدار ماني لركلة جزاء ضد أوغندا بعدما أهدر ضد كينيا، قال: "ماني لم يقف بعدما أهدر ضد كينيا وعاد وسجل مجددا من ركلة جزاء".

وأضاف "ماني سيستمر في تسديد ركلات الجزاء، لا يمكن أن ننسى أن المنتخب تأهل (للدور ربع النهائي) بسببه رغم أنه أهدر ركلة جزاء".

وتلعب السنغال ضد بنين في ربع النهائي على ملعب الدفاع الجوي يوم 10 يوليو المقبل.

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