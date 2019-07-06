رينار يوجه رسالة لجماهير المغرب عقب الخروج الإفريقي

وجه إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب رسالة إلى لاعبيه وجماهير أسود الأطلس عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين.

ونشر رينار بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال: "أود أن أقول في تلك اللحظة المؤلمة لكل الجماهير المغربية المحبة لكرة القدم واللاعبين شكرا لكم".

وأضاف "كنتم استثنائيون خلال تلك الفترة الطويلة".

وتابع رينار "أنا أحب اللاعبين والجماهير ويجب أن تتذكروا الأفضل من خلال مغامرتنا وشكرا لكل من عمل معنا من أجل نجاحنا".

وأضاف "شكرا لكل الجماهير من سافر خلفنا إلى مصر وروسيا والذين شجعونا طوال الطريق في المغرب وفي كل مكان آخر".

وأتم رينار "كنتم داعمون رائعون لنا وكرة القدم مصنوعة من الفرح والحزن لهذا نحبها كثيرا، ديما المغرب".

وودع منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا على يد بنين في ملعب السلام عقب الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

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