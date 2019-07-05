بعد ظهوره المميز.. إدريسا جانا رجل موقعة السنغال وأوغندا

أداء دفاعي مميز حمى به مرمى منتخب السنغال من الهجمات الأوغندية ونشاط وفير في وسط الملعب لذلك أُختير إدريسا جانا جاي رجلا للمباراة.

وفازت السنغال على أوغندا في الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تُقام في مصر بهدف دون رد سجله ساديو ماني.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة جانا جاي ليكون رجل مباراة السنغال وأوغندا بعد 90 دقيقة قدم فيها كل شيء ضد طيور الكركي.

في البداية لم يكن إدريسا جانا جاي رجل المباراة، بل زميله كاليدو كوليبالي، لكن حصول المدافع السنغالي على بطاقة صفراء جعل الجائزة تذهب للاعب وسط إيفرتون.

وقال إدريسا جانا جاي عقب الفوز بالجائزة: "الأمر أسعدني كثيرا، كان لدينا إصرار كبير على الفوز ولعبنا مباراة كبيرة ضد أوغندا".

رغم التأهل إلى ربع النهائي يرى إن المشوار لا يزال طويلا للفوز باللقب "من المبكر أن نتحدث عن التتويج الآن".

وعن إهدار ماني ركلة جزاء ضد أوغندا بعدما أهدر ضد كينيا "ماني لديه مسؤوليات كبرى ونجن كأفراد نثق به رغم إنه أهدر ركلتي جزاء".

وتواجه السنغال منتخب بنين في الدور ربع النهائي للبطولة على ملعب الدفاع الجوي.

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