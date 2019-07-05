رينار: أتحمّل مسؤولية خروج المغرب من أمم إفريقيا

تحمّل هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، مسؤولية توديع أسود الأطلس لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.

المغرب أقصي من الدور ثُمن النهائي لأمم إفريقيا 2019، بعد هزيمته 1-4 بركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وصرح رينار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".

وأضاف المدرب الفرنسي: "أهنئ منتخب بنين لفوزه اليوم، كنت أدرك صعوبة المباراة بعد أن شاهدت بنين أمام الجزائر والكاميرون وغانا، لكننا لم ندرك حلولا ملائمة".

وواصل بطل إفريقيا مرتين سابقتين: "بنين لعبت وفقا لاستراتيجية جيدة، نحن نجحنا في إدراك التعادل وكنا قادرين على الفوز، لكن في النهاية لم نربح المباراة".

وأتم: "كانت لدينا طموحات وآمال كبيرة، لكن في كرة القدم فائز وخاسر".

المغرب يكتفي إذا بلقب واحد في كأس الأمم يرجع إلى عام 1976، لعامين إضافيين على الأقل.

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