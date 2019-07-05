رينار: أتحمّل مسؤولية خروج المغرب من أمم إفريقيا
الجمعة، 05 يوليه 2019 - 21:39
كتب : عاطف شادي
تحمّل هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، مسؤولية توديع أسود الأطلس لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.
المغرب أقصي من الدور ثُمن النهائي لأمم إفريقيا 2019، بعد هزيمته 1-4 بركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وصرح رينار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".
وأضاف المدرب الفرنسي: "أهنئ منتخب بنين لفوزه اليوم، كنت أدرك صعوبة المباراة بعد أن شاهدت بنين أمام الجزائر والكاميرون وغانا، لكننا لم ندرك حلولا ملائمة".
وواصل بطل إفريقيا مرتين سابقتين: "بنين لعبت وفقا لاستراتيجية جيدة، نحن نجحنا في إدراك التعادل وكنا قادرين على الفوز، لكن في النهاية لم نربح المباراة".
وأتم: "كانت لدينا طموحات وآمال كبيرة، لكن في كرة القدم فائز وخاسر".
المغرب يكتفي إذا بلقب واحد في كأس الأمم يرجع إلى عام 1976، لعامين إضافيين على الأقل.
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