رينار: أتحمّل مسؤولية خروج المغرب من أمم إفريقيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 21:39

كتب : عاطف شادي

هيرفي رينار - المغرب - ناميبيا

تحمّل هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، مسؤولية توديع أسود الأطلس لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.

المغرب أقصي من الدور ثُمن النهائي لأمم إفريقيا 2019، بعد هزيمته 1-4 بركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وصرح رينار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "أهنئ منتخب بنين لفوزه اليوم، كنت أدرك صعوبة المباراة بعد أن شاهدت بنين أمام الجزائر والكاميرون وغانا، لكننا لم ندرك حلولا ملائمة".

وواصل بطل إفريقيا مرتين سابقتين: "بنين لعبت وفقا لاستراتيجية جيدة، نحن نجحنا في إدراك التعادل وكنا قادرين على الفوز، لكن في النهاية لم نربح المباراة".

وأتم: "كانت لدينا طموحات وآمال كبيرة، لكن في كرة القدم فائز وخاسر".

المغرب يكتفي إذا بلقب واحد في كأس الأمم يرجع إلى عام 1976، لعامين إضافيين على الأقل.

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