مورينيو إلى الصين؟ تقرير: الاستثنائي قريب من قبول "العرض المزدوج"

بعد سنوات من النجاحات الأوروبية في مختلف الدوريات الكبرى، هل حان الوقت لـ جوزيه مورينيو حتى يشد الرحال إلى أقصى شرق الكرة الأرضية؟

إذاعة TalkSPORT الإنجليزية نشرت عدة صور عبر موقعها، يظهر خلالها مورينيو رفقة هوي كا يان رئيس نادي جوانجزو إيفرجراندي الصيني.

الرجل الأكثر ثراءً في الصين، يحاول إقناع مورينيو بتولي مهمة تدريب جوانجزو، بالإضافة إلى منتخب الصين في الوقت نفسه.

وذكرت TalkSPORT أن مورينيو جمعته محادثات إيجابية مع الرجل الصيني مؤخرا، ولكن ليس واضحا ما إذا كان مورينيو سيقبل بشغل المنصبين في الوقت نفسه أم لا.

لكنها شددت في الوقت نفسه أنها علمت قُرب مورينيو من قبول العرض واستكمال مسيرته في الصين.

مورينيو (56 عاما) لا يرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

المدرب البرتغالي توج سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، رفقة بورتو وإنتر ميلان، كما فاز بألقاب الدوري البرتغالي والإنجليزي والإيطالي والإسباني.

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