"رفضت الكثير لكي أجتمع مجددا مع كومباني".. رسميا – سمير نصري إلى أندرلخت

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

سمير نصري - أندرلخت

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي بشكل رسمي تعاقده مع الجناح الفرنسي سمير نصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد الأخير مع نادي وست هام الإنجليزي.

عقد سمير نصري الجديد مع أندرلخت سيكون لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر، حسبما أعلن النادي في بيانه الرسمي.

صاحب الـ 32 عاما جناح وست هام السابق سيكون الصفقة لثالثة لـ أندرلخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليجتمع مرة أخرى مع فينسينت كومباني قائد سيتي الذي عاد من جديد لـ أندرلخت.

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كومباني عاد إلى أندرلخت كلاعب ومدرب لمدة 3 مواسم، وهو ما جعل نصري يختار الانضمام للنادي البلجيكي.

وقال نصري: "تلقيت العديد من العروض ولكنني في النهاية اخترت أندرلخت باقتناع تام".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "أردت الاجتماع مجددا مع كومبابي. تربطني علاقة قوية معه منذ 2011 وحتى 2017 مع مانشستر سيتي".

وواصل "مع كومباني وكل أعضاء الفريق يمكننا تحقيق كل شيء. يمكننا النجاح معا".

وارتدى نصري قميص مانشستر سيتي في الفترة ما بين 2011 وحتى 2017 وخرج معارا إلى إشبيلية في تلك الفترة.

مع سيتي وكومباني، حقق نصري لقبي دوري إنجليزي ولقب كأس الرابطة ولقب الدرع الخيرية.

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