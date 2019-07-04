غاب محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي عن تدريبات الفريق وقرر النادي توقيع عقوبة على اللاعب.

محمد عواد النادي : الوحدة الإسماعيلي

وارتبط اسم محمد عواد بالانتقال إلى الزمالك بعد اتمام الاتفاق مع اللاعب وفي انتظار اتفاق الناديين. (من هنا)

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "محمد عواد متغيب عن تدريبات الفريق".

وتابع "سنوقع عقوبة مالية على اللاعب بسبب غيابه وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي".

وعن اقتراب عواد من الزمالك قال المنياوي: "لا نعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه".

وشدد "الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات".

وأتم المنياوي تصريحاته "الإسماعيلي يتمسك بمن يتمسك به ويريد الاستمرار بين جدرانه".

طالع أيضا

بوفون يقترب من العودة ليوفنتوس

أجيري: فوز صلاح بكأس إفريقيا يمنحه الكرة الذهبية

كاف يختار لاعب الجزائر الأفضل في دور المجموعات

كيف تسير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك بشأن عواد

هل يشارك رمضان صبحي مع الأهلي في باقي مباريات الدوري