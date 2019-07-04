خاص الإسماعيلي لـ في الجول: عواد متغيب عن التدريبات وسنوقع عليه عقوبة

الخميس، 04 يوليه 2019 - 13:42

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

غاب محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي عن تدريبات الفريق وقرر النادي توقيع عقوبة على اللاعب.

وارتبط اسم محمد عواد بالانتقال إلى الزمالك بعد اتمام الاتفاق مع اللاعب وفي انتظار اتفاق الناديين. (من هنا)

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "محمد عواد متغيب عن تدريبات الفريق".

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وتابع "سنوقع عقوبة مالية على اللاعب بسبب غيابه وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي".

وعن اقتراب عواد من الزمالك قال المنياوي: "لا نعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه".

وشدد "الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات".

وأتم المنياوي تصريحاته "الإسماعيلي يتمسك بمن يتمسك به ويريد الاستمرار بين جدرانه".

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