رسميا - أوديجارد خامس الراحلين عن ريال مدريد ويتجه إلى سوسيداد

أعلن نادي ريال مدريد إعارة النرويجي مارتن أوديجارد إلى صفوف ريال سوسيداد لموسم وحيد على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان رحيل سيرجيو ريجيلون لصفوف إشبيلية على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل).

النرويجي البالغ 20 عاما قضى موسما مميزا مع فيتسيه آرنهم الهولندي مسجلا 11 هدفا وصنع 12 لزملاءه في 39 مباراة.

وكان أوديجارد الذي انضم لصفوف ريال مدريد في موسم 2014-15 قد خرج معارا لموسم ونصف لصفوف هيرنفين الهولندي.

ويمتلك أوديجارد مباراة واحدة بقميص الملكي جاءت لمدة 32 دقيقة أمام خيتافي في الجولة الأخيرة من موسم 2014-15، إذ شارك كبديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينضم النرويجي الشاب لصفوف الفريق الباسكي كخامس صفقات الفريق للموسم المقبل.

كما أصبح خامس المغادرين عن أسوار سانتياجو بيرنابيو الصيف الجاري بعد كل من ماركوس يورنتي وجورجي دي فريتوس وماتيو كوفاسيتش وسيرجيو ريجيلون.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر

قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - استمراره أصبح أكيدا؟ تواجد رمضان صبحي

أجيري: سنقاتل للتأهل لربع النهائي.. ولا نعاني من أزمة هجومية

زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة

اختبر معلوماتك - أي منتخب يلعب فيه هؤلاء اللاعبون؟

وجه تعليماتك لنجوم المغرب