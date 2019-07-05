رسميا - أوديجارد خامس الراحلين عن ريال مدريد ويتجه إلى سوسيداد

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 16:18

كتب : إسلام أحمد

مارتن أوديجارد

أعلن نادي ريال مدريد إعارة النرويجي مارتن أوديجارد إلى صفوف ريال سوسيداد لموسم وحيد على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان رحيل سيرجيو ريجيلون لصفوف إشبيلية على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل).

النرويجي البالغ 20 عاما قضى موسما مميزا مع فيتسيه آرنهم الهولندي مسجلا 11 هدفا وصنع 12 لزملاءه في 39 مباراة.

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وكان أوديجارد الذي انضم لصفوف ريال مدريد في موسم 2014-15 قد خرج معارا لموسم ونصف لصفوف هيرنفين الهولندي.

ويمتلك أوديجارد مباراة واحدة بقميص الملكي جاءت لمدة 32 دقيقة أمام خيتافي في الجولة الأخيرة من موسم 2014-15، إذ شارك كبديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينضم النرويجي الشاب لصفوف الفريق الباسكي كخامس صفقات الفريق للموسم المقبل.

كما أصبح خامس المغادرين عن أسوار سانتياجو بيرنابيو الصيف الجاري بعد كل من ماركوس يورنتي وجورجي دي فريتوس وماتيو كوفاسيتش وسيرجيو ريجيلون.

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