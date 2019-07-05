بالفيديو - زلاتان "إرباهيموفيتش" يسجل هدفين ويقود جالاكسي لفوز جديد في الدوري الأمريكي

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 13:48

كتب : إسلام أحمد

زلاتان إبراهيموفيش - لوس أنجلوس جالاكسي

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه لوس أنجلوس جالاكسي للفوز بنتيجة 2-0 على تورنتو في الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي.

السويدي جاء اسمه مطبوعا بشكل خاطئ على القميص ليظهر "إرباهيموفيتش" بدلا من إبراهيموفيتش، لكن لا يهم الاسم المهم أنه دوّن هدفي اللقاء.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 76 أرسل ألفاريز عرضية على رأس السويدي سجلها بكل قوة في الشباك معلنا عن هدف التقدم.

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وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء عزز النتيجة بهدف ثان من عرضية سيليو ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري إلى 13 هدفا.

4 أهداف تفرق بين إبراهيموفيتش والمكسيكي كارلوس فيلا متصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.

وارتفع رصيد جالاكسي في القسم الغربي إلى 34 نقطة في المركز الثاني خلف لوس أنجلوس متصدر الجدول برصيد 40 نقطة.

الجدير بالذكر أن أصحاب المراكز من الأول للسابع من كل قسم يتأهلون للمرحلة النهائية بعد خوض 34 جولة.

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