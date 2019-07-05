بعد رحيل هيريرا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد بيريرا حتى 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد التعاقد مع أندرياس بيريرا لاعب الوسط البرازيلي حتى صيف 2023 مع وضع بند لتجديد التعاقد لعام آخر.

أندرياس بيريرا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

اللاعب البالغ 23 عاما انضم لصفوف أكاديمية مانشستر يونايتد موسم 2011-12 ليخوض 35 مباراة فقط مع الفريق الأول.

بيريرا علق على تجديد تعاقده عبر موقع الشياطين الحمر الرسمي قائلا: "لقد قضيت وقتا طويلا في مانشستر وأصبح النادي والمدينة بمثابة منزلي وأنا سعيد للغاية لاستكمال مسيرتي هنا".

وتابع "أولي جونار سولشاير أبدى إيمانا كبيرا بي ولا أطيق الانتظار لبدء الموسم تحت قيادته".

النرويجي سولشاير المدير الفني أشاد بأندرياس قائلا: "لاعب آخر انضم من الأكاديمية ويعرف أسلوب لعب مانشستر يونايتد، جاء من دولة أخرى وتعلم سريعا قيمة اللعب في النادي".

بيريرا الذي يشغل عدة مراكز في خط الوسط شارك الموسم الماضي في 23 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

كما خرج مرتين معارا من صفوف الشياطين الحمر لصفوف غرناطة وفالنسيا الإسباني موسمي 2016-17 و2017-18 على التوالي.

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