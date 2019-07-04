مؤتمر لامبارد - عن الحياة بعد هازارد وتحدي تدريب تشيلسي وافتقاد الخبرة

بدا فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي ومدربه الجديد واثقا في كلماته وواضحا في تعبيراته ومرحبا بالتحديات خلال مؤتمر تقديمه للإعلام.

فرانك لامبارد النادي : تشيلسي تشيلسي

لامبارد بات مدرب للبلوز لمدة 3 مواسم. "أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا عاد إلى النادي"، هذه المرة سيكون الرجل الأول، بعدما برهن على قدراته في تقلد هذا المنصب.

وخلال مؤتمره الأول تحدث عن العديد من الأمور كان من أبرزها استعداده لضغوط تدريب نادي مثل تشيلسي، ورده على افتقاده للخبرة، ورحيل إدين هازارد إلى ريال مدريد.. وكل الآتي على لسانه.

الاستعداد للضغوط "على علم بما يعنيه حجم هذه الوظيفة، وكوني كنت لاعبا هنا فهذا يجعلني أدرك أن الضغوط عالية، وكمدرب خلال الموسم الماضي فهذا جعلني أدرك أن الضغوط أكبر في هذا الجانب".

"بالطبع حينما أصبح مدربا لنادي مثل تشيلسي، لديه معاييره وتوقعاته وينافس على كل البطولات في كل موسم، فلا يمكنني الاختفاء. أنا واقعي وأتفهم المطلوب مني وسأحاول تحقيقه".

افتقاد الخبرة "أعتقدت أن هذا السؤال قد يأتي في وقت أبكر، أفكر في هذا كثيرا: عام واحد كمدرب ثم تتولي مهمة تشيلسي فهذا لا يأتي كثيرا".

"لعبت تحت قيادة العديد من المدربين الرائعين لذا فهذا يقف إلى جانبي، بالإضافة لعام مع دربي كاونتي تعلمت فيه الكثير، كما أنني أعرف عن هذا النادي الكثير وأعرف طريقة عمله، ولكن علي إثبات ذلك".

"مستعد لتلك المهمة، وأؤمن بنفسي تماما وأريد إثبات أننس استحق هذا المنصب".

الحياة بعد إدين هازارد "رحيل هازارد بدا مهما له شخصيا وأعتقد أن النادي احترم ذلك، وكمشجع للبلوز فقد منح هذا النادي العديد من الأوقات الرائعة ونحن ممتنون له، لن نتوقف عند هذا الأمر كثيرا، فقد رحل".

"نتمنى له الأفضل في مسيرته، إنه شخص عظيم ولاعب كذلك، الأهم هو ما نفعله ونتطلع للمضي قدما. عندما تفقد لاعبا عظيما ما الذي تفعله؟ تعمل على الفريق وتنظر لمن هم معك، لدينا تشكيل قوي ولاعبين صغار رائعين، وجزء من وظيفتي إخراج أفضل ما لديهم".

نجولو كانتي "أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم ووظيفتي إيجاد أفضل مركز له لاستخراج أفضل ما لديه".

ما ينتظره "آخر شيء يمكن أن أطلبه هو أن يسديني أحدهم معروفا، ليست تلك الطريقة التي أعمل بها، ويمكنك تقييم النجاح على مستويات مختلفة".

"كل ما لدي هو العمل بكد مع فريقي، ومحاولة تطوير اللاعبين الصغار وهو على رأس أولوياتي، لكن في الوقت نفسه أرغب في العمل مع اللاعبين الذين تمتعون بالخبرة، أود العمل مع لاعبين، سواء كانوا في الـ 18 أو 32 من عمرهم يشعرون أن هذا النادي ناديهم".

الحفاظ على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا "توجد العديد من المسابقات ولكن لدينا تشكيل قوي، لا أريد التقليل من هذا الفريق لأن بعد مواهب رائعة. إنه فريق احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وتوج بالدوري الأوروبي، لذا لم نكن نعاني".

"هل طالبتك الإدارة بالمركز الرابع؟ لا، وهم ليسوا بحاجة لقول ذلك لأننا ناد اعتاد البقاء على منصات التتويج. أعلم ما هو متوقع وأفهم أين يجب أن نكون".

حب التحديات "مسيرتي كلاعب انته بعد العديد من اللحظات التي لا تنسى، لطالما أحببت التحديات. القدوم إلى هنا بعد 19 عاما كان تحديا، أتذكر حينما كنت قادما إلى هنا في السيارة وكان بعض الناس يتساءلون على المذياع إن كنت استحق 11 مليون إسترليني".

"حينما بدأت في التدريب الموسم الماضي كان تحديا، لا أريد مديح على مسيرتي كلاعب، يجب أن يُحكم علي وفقا لما سأقدمه هنا".

"لا أرى أن ما فعلته مخاطرة، أنا شخص يحب التحديات ولا أخشى السقوط، جاهز للوقوف وتقبل ما سيحدث".

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