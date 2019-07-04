مدرب جنوب إفريقيا يرد على مطالب مشاركة لورش في كأس الأمم

رد المدير الفني الأسكتلندي ستيوارت باكستر على المطالبات الإعلامية والجماهيرية بضرورة مشاركة ثيمبنكوسي لورش في مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان ستيفن بينار نجم جنوب إفريقيا السابق وعددا من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسائلوا عن سبب عدم مشاركة جناح أورلاندو بيراتس.

ولم يشارك لورش في أي مباراة بدور المجموعات أمام المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

ستيوارت باكستر رد قبل مواجهة مصر في ثمن النهائي قائلا: "دائما ما يتم انتقاد تشكيل المنتخب من الإعلام والمشجعين لأن تلك أرائهم والأشخاص لديهم أفكار مختلفة".

وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الجنوب إفريقي واصل المدير الفني "إذا سألت جميع مدربي الدوري جنوب إفريقي الذي يمتلكون معلومات كافية ستكون لديهم أراء مختلفة".

وتابع "إذا أخذت بأراء الإعلام والمشجعين ستحصل على أعداد لا تحصى من الآراء المختلفة، وهو ما يجعل اللعبة تفتح الباب للحوار والنقاش".

وواصل "كمدرب لقد حصلت على هذه المسؤولية، أنا على الأرجح الشخص المُجهز بمعظم المعلومات والطريقة التي يتمتع بها اللاعبون عقليا وجسديا وإذا كان يتناسب مع خطة المباراة أم لا. إنها مشكلة الطاقم الفني".

وأكمل "سننظر إلى الخصم لمعرفة اللاعب الذي نعتقد أنه يناسبهم ونحاول بناء خطة لعبة حول ذلك".

وأتم "ليس هناك وقت كبير لتغيير الخطط ولكن يمكننا أثناء اللقاءات إذا كان علينا ذلك".

لورش خاض مباراتين دوليتين بقميص الأولاد كانت آخرها أمام نيجيريا في نوفمبر 2018 بتصفيات البطولة.

وتلتقي جنوب إفريقيا مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في السادس من يوليو الجاري.

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