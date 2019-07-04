السوبر الإماراتي يعود إلى دبي

الخميس، 04 يوليه 2019 - 14:35

كتب : FilGoal

استاد آل مكتوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2019 - 2020 في دبي على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

ويقام السوبر الإماراتي هذا الموسم بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وكانت مصر قد استضافت نسختي 2016 و2018 على ملعب الدفاع الجوي.

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وفاز شباب الأهلي بلقب 2016 في مصر على حساب الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما النسخة الأخيرة قد انتهت بفوز الوحدة على العين بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3-3 على ملعب الدفاع الجوي.

وتقام النسخة 45 من السوبر الإماراتي في دبي، ويأتي العين في صدارة الفرق المتوجة باللقب برصيد 13 مرة.

وحصد شباب الأهلي اللقب 10 مرات بينما الشارقة توج باللقب ست مرات.

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