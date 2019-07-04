بوصوفة: أخشى مفاجآت بنين.. نعاني من ارتفاع الحرارة لكن جاهزون

يخشى مبارك بوصوفة قائد منتخب المغرب من مفاجآت بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

مبارك بوصوفة النادي : الشباب المغرب

وقال بوصوفة في المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة بنين بدنيا وذهنيا ويجب علينا أن نتخلى بالتركيز لمساعدة المدرب في تطبيق أفكاره".

ويواجه منتخب المغرب فريق بنين مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وأضاف بوصوفة "نعاني من ارتفاع الحرارة في مصر ولكننا جاهزون ولن نلتفت لذلك".

وتابع "الجميع انتقدنا بعد المباراة الأولى، لكننا لم نلتفت لتلك الانتقادات وعملنا بجد وتأهلنا بالعلامة الكاملة".

وعن أفضل لاعب في المنتخب قال بوصوفة: "لا يهم من هو أفضل لاعب لكن الأهم فوز الفريق والتأهل لتحقيق حلم شعب بالكامل ينتظر الفرحة".

وعن تنظيم مصر للبطولة قال بوصوفة: "مصر فعلت كل شيء لنجاح البطولة والملاعب رائعة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية مواجهة الجزائر في النهائي "منتخب الجزائر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني رائع، لذلك إن حدث ستكون مباراة رائعة وقوية".

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