تقرير: ميلان يبدأ مفاوضاته لضم إسماعيل بن ناصر

بدأ نادي ميلان الإيطالي الاتصال بنادي إيمبولي الإيطالي من أجل التفاوض لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر.

الجزائري تألق في قيادة خط وسط منتخب بلاده خلال 3 مباريات للفوز في جميعها والتأهل لدور الـ16 لأمم إفريقيا 2019.

بل وحصد جائزة أفضل لاعب في دور المجموعات من الكاف، بعدما فاز بجائزة رجل المباراة في مباراتين.

ووفقا للصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو يسعى ميلان لتدعيم خط وسطه بضم اللاعب البالغ 21 عاما والذي جذب أنظار العديد بفضل تألقه.

ويحاول ميلان الاتفاق مع إيمبولي من أجل ضم لاعب أرسنال السابق لتعويض رحيل الفرنسي تيموي باكايوكو الذي لم يفعل الروسونيري تعاقده مع تشيلسي.

الجزائري الشاب خاض 37 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي صنع خلالها 3 أهداف.

بن ناصر يخوض مباراة دور الـ16 أمام غينيا في كأس الأمم الإفريقية في السابع من يوليو المقبل.

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