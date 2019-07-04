تقرير تونسي: كوليبالي يقترب من مزاملة كوم في الدوري القطري

يقترب نادي الريان من القطري في ضم فوسيني كوليبالي لاعب وسط الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فوسيني كوليبالي النادي : الترجي الترجي

وكان فريق الريان قد تعاقد مع فرانك كوم الاسبوع الماضي مقابل ما يقرب من 6 ملايين يورو وفقا للصحافة التونسية.

وكشف موقع إذاعة الشمس إف إم التونسي أن الريان القطري لديه رغبة قوية في الجمع بين كوليبالي وكوم مرة أخرى.

وكان الثنائي قد ساهم في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2018، بالإضافة للنسخة الحالية أمام الوداد المغربي قبل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادتها.

ولعب الإيفواري كوليبالي 149 مباراة مع الترجي وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين ويلعب في مركز خط الوسط.

وكان كوليبالي قد انضم إلى الترجي في صيف 2014 قادما من اتحاد المنستير التونسي ولعب لمدة 6 أشهر في الملعب التونسي في 2015 على سبيل الإعارة.

وخاض كوليبالي مباراة دولية واحدة مع منتخب كوت ديفوار في صيف 2013.

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