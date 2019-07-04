الجمعة تدريب أخير للأهلي قبل السفر لإسبانيا.. وكشف طبي للشيخ وعمار حمدي

حصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية اليوم الخميس، على أن يتدرب الفريق صباح غد الجمعة مران أخير قبل السفر لمعسكر إسبانيا.

عمار حمدي النادي : الاتحاد السكندري أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

وتستعد بعثة الأهلي عقب مران غد الجمعة للسفر إلى إسبانيا لانطلاق معسكر الفريق حتى السادس عشر من يوليو الجاري.

ويخوض الأهلي في إسبانيا ثلاث مباريات ودية تحدد لها أيام 7 و11 و15 يوليو.

ويخضع الثنائي أحمد الشيخ وعمار حمدي لاعبا الفريق للفحص الطبي قبل انطلاق مران غد الجمعة، ويحسم الفحص قدرة الثنائي على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني عمار حمدي من كدمة في ذراعة بينما يعاني الشيخ من كدمة في كاحل القدم.

ويواصل كريم نيدفيد برنامجه التأهيلي خلال تواجد الفريق في إسبانيا، ولم يتحدد موعد انتظامه في مرحلة الجري حول الملعب والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن تحسن حالة أحمد علاء مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

ومن المقرر أن يعود علاء للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال يومين.