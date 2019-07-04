بالفيديو - حامل اللقب يودع كوبا أمريكا.. بيرو تضرب تشيلي بثلاثية وتواجه البرازيل في النهائي

لن تكون هناك بطولة ثالثة على التوالي.. منتخب تشيلي حامل لقب كوبا أمريكا ودع البطولة بالفعل.

رفاق أليكسيس سانشيز أبطال كوبا أمريكا في النسختين الماضيتين ودعوا البطولة بالخسارة في نصف النهائي أمام بيرو بثلاثية دون رد.

ليضرب منتخب بيرو موعدا في نهائي كوبا أمريكا 2019 مع صاحب الأرض والجماهير منتخب البرازيل.

طريق صعب نحو نهائي البطولة مر به منتخب بيرو بداية من احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف البرازيل المتصدر وفنزويلا الوصيف.

ثم أطاح بمنتخب أوروجواي في دور الثمانية بركلات الترجيح.

قبل أن يأتي الدور على حامل اللقب ليخسر أمام بيرو بثلاثية إديسون فلوريس و يوشيمار يوتون والنجم المخضرم باولو جيريرو.

ويعود منتخب بيرو للظهور في نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1975 عندما فاز بلقب البطولة.

ولعب منتخب بيرو سابقا نهائي كوبا أمريكا مرتين أعوام 1939 و1975 وفاز بلقب البطولة في النسختين، ونهائي 2019 هو الثالث لرفاق المهاجم باولو جيريرو في التاريخ.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الجانبين وأهدر فارجاس فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب تشيلي في الدقيقة 8.

وبشكل مباغت سجل منتخب بيرو الهدف الأول في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من إديسون فلوريس.

ومن خطأ فادح للحارس جابريال أرياس نجح منتخب بيرو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 بقدم يوشيمار يوتون مستغلا خروج الحارس من مرماه ليسدد في الشباك الخالية.

ومع الشوط الثاني انطلق منتخب تشيلي للهجوم بقوة في محاولة العودة في النتيجة وكادت رأسية فاراجس أن تقلص الفارق في الدقيقة 50 لكن القائم رد الكرة.

في ظل الهجوم القوي من تشيلي شكلت مرتدات بيرو خطورة على مرمى أرياس وكاد فلوريس أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد عدة تمريرات رائعة لكنه سدد أعلى العارضة.

واستمر ضغط تشيلي في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دفاع بيرو وحارسها بيدرو جاليسي نجحا في الحفاظ على النتيجة كما هي للنهاية.

ليأتي الدور على النجم المخضرم باولو جيريرو ليسجل الهدف الثالث القاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعدما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية.

ومرة أخرى أتيحت فرصة لمنتخب تشيلي لتسجيل هدفا من ركلة جزاء اتحسبت في الوقت بدلا من الضائع لكن الحارس جاليسي تألق وتصدى لها من أمام فاراجاس.

بيرو سيواجه البرازيل للمرة الثانية في البطولة بعدما لعب ضد السامبا في دور المجموعات وخسر بخماسية دون رد، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة في النهائي ذات طابع مختلف.

نهائي النسختين الماضيتين من كوبا أمريكا بين تشيلي والأرجنتين سيتكرر مرة أخرى للمرة الثالثة على التوالي ولكن هذه المرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعدما خسر التانجو أمام البرازيل في نصف النهائي.













































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