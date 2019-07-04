كشف أحمد موسى "كابوريا" عن تواصل مسؤولين من نادي الإسماعيلي معه لضمه لصفوف الدراويش بداية من الموسم المقبل.

أحمد كابوريا النادي : طلائع الجيش الإسماعيلي الزمالك

وقضى صانع الألعاب الموسم الماضي معارا من الزمالك لصفوف طلائع الجيش.

وقال كابوريا لـFilGoal.com: "مسؤولي الإسماعيلي تواصلوا معي منذ أيام ويريدون ضمي لصفوف الدراويش".

وأضاف "الإسماعيلي يتمسك بقوة بضمي لصفوفه في الموسم المقبل وأنا لا أمانع في ذلك".

وشدد كابوريا "ولكني حتى الآن لاعبا ضمن صفوف نادي الزمالك الذي أحترمه وأحبه".

وأتم تصريحاته "الزمالك هو من سيحدد موقفي سواء بالانتقال للإسماعيلي أو البقاء مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل".

وكان كابوريا انضم لصفوف الزمالك عام 2017 قادما من المصري البورسعيدي، ثم خرج للإعارة مع الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

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