تقرير: بايلي يريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد

الخميس، 04 يوليه 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

إريك بايلي

اقترب إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد من البقاء مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وزعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مدافع منتخب كوت ديفوار لا يريد مغادرة مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري، على عكس ما انتشر في الأسابيع الماضية بشأن رغبة اللاعب في الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد وضع بايلي ضمن قائمة اللاعبين الذي سيعتمد عليهم بشكل كبير في الموسم المقبل.

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المدافع البالغ من العمر 25 عاما تعرض لإصابة قبل أسابيع أبعدته عن المشاركة مع منتخب كوت ديفوار في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وانتشرت التقارير في الفترة الماضية والتي تشير إلى رغبة عدة أندية في ضم بايلي وأبرزهم نادي أوليمبيك ليون الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وانضم بايلي لصفوف مانشستر يونايتد في عام 2016 لكنه غاب كثيرا على مدار الموسمين الماضيين بسبب تكرر إصاباته.

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