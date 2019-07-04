سكاي: أرسنال سيعرض على كريستال بالاس 70 مليون إسترليني لشراء زاها

الخميس، 04 يوليه 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

زاها

سكاي: أرسنال سيعرض على كريستال بالاس 70 مليون إسترليني لشراء زاها

ويلفريد زاها

النادي : كريستال بالاس

أرسنال

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نادي أرسنال سيجدد مفاوضاته مع كريستال بالاس لضم ويلفريد زاها خلال الفترة المقبلة.

وتقدم أرسنال في وقت سابق بعرض لنادي كريستال بالاس يبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لضم زاها وبالتأكيد قوبل بالرفض لضعف المقابل المادي.

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وأوضحت "سكاي سبورتس" أن أرسنال تعمد التقدم بعرض مالي أولي يبلغ 40 مليون إسترليني ثم بعد ذلك سيتقدم بعرض أخر أكبر حتى يستطيع شراء اللاعب.

أضافت أن أرسنال فعل ذلك حتى لا يرتفع سعر زاها بشكل مبالغ فيه في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين في الفترة الماضية.

لذلك يستعد أرسنال حاليا للتقدم بعرض جديد لنادي كريستال بالاس يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم مهاجم منتخب كوت ديفوار.

على الجانب الآخر أكدت "سكاي سبورتس" أن كريستال بالاس لن يسمح برحيل زاها إلا مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة بعد بيع نجم الفريق آرون واين بيساكا لنادي مانشستر يونايتد قبل أيام.

زاها البالغ من العمر 26 عاما بدأ مسيرته الكروية مع كريستال بالاس عام 2010 ثم انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في 2013 وبعده كارديف سيتي قبل أن يعود مرة أخرى للفريق اللندني عام 2015 ولا يزال مستمرا معه حتى الآن.

وفي الموسم الماضي لعب زاها مع كريستال بالاس 34 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويتواجد زاها حاليا مع منتخب كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وساهم في تأهل بلاده لدور الـ16 لمواجهة مالي.

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أرسنال ويلفريد زاها الدوري الإنجليزي

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