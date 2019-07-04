بالفيديو - هولندا تعبر السويد وتصطدم بـ الولايات المتحدة في نهائي كأس العالم للسيدات

تأهل منتخب هولندا لكرة القدم للسيدات لنهائي كأس العالم المقام في فرنسا بعد الفوز على السويد في نصف النهائي بهدف دون رد.

هدف فوز الطواحين سجلته اللاعبة دانيال فان دي دونك في الدقيقة 116 من الوقت الإضافي.

لتتأهل سيدات هولندا لنهائي كأس العالم لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية حاملة لقب مونديال السيدات.

وسبق هولندا للنهائي منتخب الولايات المتحدة الذي فاز على إنجلترا بهدفين لهدف.

ويقام نهائي كأس العالم للسيدات يوم 7 يوليو الجاري بين الولايات المتحدة بقيادة أسطورة كرة القدم النسائية أليكس مورجان التي تتصدر قائمة اللاعبات هدافي البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف.

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