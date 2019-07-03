كاف يختار الجزائر أفضل فريق يطبق مبدأ اللعب النظيف في كأس إفريقيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 23:10

كتب : FilGoal

الجزائر - تنزانيا - كأس أمم إفريقيا 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب الجزائر أكثر فريق يطبق مبدأ اللعب النظيف في دور المجموعات من كأس إفريقيا 2019.

وأعلن كاف في منشور عبر حسابه في تويتر عن اختياره لمحاربي الصحراء.

وتلقى لاعبو الجزائر 4 بطاقات صفراء فقط في أول 3 مباريات لهم بالكأس القارية التي تستضيفها مصر.

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والجزائر من أفضل فرق البطولة وتصدرت المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد إسقاط كينيا والسنغال وتنزانيا.

وتلعب الجزائر أمام غينيا يوم الأحد على ملعب 30 يونيو في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

وإذا واصل رفاق رياض محرز مشوارهم في البطولة يواجهون في الدور ربع النهائي كوت ديفوار أو مالي.

ويرشح كثيرون وصول الجزائر إلى أبعد مدى في النسخة رقم 32 من البطولة القارية.

وتوجت الجزائر باللقب مرة وحيدة كانت على أرضها في 1990.

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