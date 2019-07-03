فرانس فوتبول: مارسيليا ونيس يراقبان آدم وناس

وضع ناديا نيس وأوليمبيك مارسيليا النجم الشاب الجزائري آدم وناس تحت المراقبة تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آدم وناس النادي : نابولي الجزائر

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن ثنائي الدوري الفرنسي يراقبان الجناح الأيمن الشاب مع منتخب الجزائر خلال بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر للوقوف على مستواه.

أضافت الصحيفة أن نادي نيس يهتم بشكل أكبر باللاعب الجزائري أكثر من أي نادي آخر ويرغب في ضمه عقب انتهاء البطولة.

آدم وناس لاعب نابولي تهتم به العديد من الأندية الإيطالية أيضا مثل بارما وأتالاتنا وساسولو وفيورنتينا.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع منتخب الجزائر وسجل هدفين في مرمى تنزانيا خلال دور المجموعات وتأهل مع بلاده لدور الـ16 لمواجهة غينيا.

وناس انضم لصفوف نابولي عام 2017 قادما من صفوف بوردو الفرنسي.

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