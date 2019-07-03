بيان "تذكرتي" - طرح تذاكر الأدوار النهائية الأربعاء

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن طرح تذاكر مباريات أمم إفريقيا، عن طرح تذاكر الأدوار النهائية اليوم الأربعاء.

واختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا، وتم تحديد الفرق المتنافسة بثمن النهائي. (من هنا)

ونشرت شركة تذكرتي عبر صفحتها الرسمية "يتم طرح تذاكر ثمن النهائي وربع النهائي بالإضافة لتذاكر الأدوار النهائية دفعة واحدة غدا، استجابة للإقبال الكبير".

وتابع البيان "تتقدم شركة تذكرتي بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات أمم إفريقيا".

وتنطلق مباريات ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل وتنتهي يوم الاثنين.

بينما مباريات ربع النهائي تقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

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