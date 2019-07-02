صورة - كل مواجهات ثمن النهائي.. مصر تصطدم بجنوب إفريقيا في بداية طريق ناري

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 22:56

كتب : محمد سمير

أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا 2019، لتتحدد كافة مواجهات ثمن النهائي إذ تصطدم مصر بجنوب إفريقيا.

تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والرابعة والسادسة وهم الكونغو الديمقراطية وغينيا وجنوب إفريقيا وبنين على الترتيب.

ينتظر مصر طريق ناري حتى المباراة النهائية، ففي حالة تخطي عقبة جنوب إفريقيا يواجه الفراعنة الفائز من نيجيريا والكاميرون.

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وفي حال تأهل مصر لنصف النهائي يلاقي الفراعنة المتأهل من الرباعي مالي وكوت ديفوار، والجزائر وغينيا.

وتنطلق مباريات ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل بمواجهة أولى بين المغرب ضد بنين على استاد السلام، يليها مواجهة السنغال وأوغندا على استاد القاهرة.

ويوم السبت مواجهة قوية على استاد الاسكندرية بين الكاميرون ونيجيريا يليه مواجهة مرتقبة بين مصر وجنوب إفريقيا.

وفي ثالث أيام ثمن النهائي يلعب منتخب مدغشقر يوم الأحد أمام الكونغو الديمقراطية على استاد الاسكندرية ثم يواجه منتخب الجزائر فريق غينيا على استاد الدفاع الجوي.

وتختتم منافسات ثمن النهائي يوم الاثنين بمواجهة مالي ضد كوت ديفوار على استاد السويس، على أن تكون المباراة الأخيرة بين غانا وتونس على استاد الاسماعيلية.

وتقام مباريات ثمن النهائي الساعة السادسة مساء ويليها المباراة الثانية في التاسعة مساء.

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