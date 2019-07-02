المنتخب يبدأ الاستعداد لثمن النهائي بالعودة لتدريبات الكرة

بدأ منتخب مصر استعداداته لخوض مباراة ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها السبت المقبل بالعودة لتدريبات الكرة.

وخاض الفريق تدريباته على ملعب الكلية الحربية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من تدريبات الكرة أمس الاثنين.

وكان خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر قد فضل حصول اللاعبين على راحة من تدريبات الكرة بسبب الإجهاد.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث انتصارات على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وينتظر منتخب مصر إما جنوب إفريقيا أو ثالث المجموعة الخامسة لملاقاته في ثمن النهائي.

ويخوض منتخب مصر مباراته في ثمن النهائي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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