كوندي مالونج رجل مباراة الكاميرون وبنين: قدمنا مباراة رائعة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 20:31

كتب : عاطف شادي

كوندي مالونج - الكاميرون

قال كوندي مالونج لاعب منتخب الكاميرون والذي فاز بجائزة رجل مباراة الأسود أمام بنين إن فريقه قدم مباراة رائعة.

وأضاف "صنعنا الكثير من الفرص وحاولنا تحقيق الفوز ولكننا للأسف لم نتمكن من تسجيل الأهداف".

وأتم "أنا سعيد بالجائزة وأستحق الفوز بها".

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وتعادل منتخب الكاميرون سلبيا بدون أهداف مع بنين في ملعب الإسماعيلية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

واحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة بخمس نقاط فيما تصدر منتخب غانا السباق بسبب تسجيله لهدفين أكثر من الأسود.

وضرب منتخب الكاميرون موعدا ناريا مع نيجيريا لملاقاته في دور الـ16.

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