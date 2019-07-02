مران الأهلي – تأهيل إكرامي والشيخ.. ومحاضرة فنية من لاسارتي

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 20:18

كتب : حسام نور الدين

أحمد الشيخ - الأهلي

شهد مران النادي الأهلي اليوم تأهيل اللاعبين المصابين بالإضافة إلى محاضرة فنية من مارتين لاسارتي.

وأدى الثلاثي شريف إكرامي وأحمد الشيخ وعمار حمدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق استعدادا للعودة للمشاركة من جديد بعد الإصابة تحت إشراف طارق عبد العزيز، كما تدرب أحمد علاء في صالة الألعاب الرياضية بعدما تعرض لكدمة في مران الأمس.

وخاض حسين السيد العائد من الإعارة برنامجا بدنيا مع حسين عبد الدايم مخطط الأحمال.

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وشهد المران مشاركة اللاعبين في تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق، قبل خوض حصة تدريبية بالكرة بعدما قرر لاسارتي تقسيم اللاعبين لمجموعات للتدرب على بعض الجمل الفنية.

وخصص لاسارتي فقرة خاصة للتسديد على المرمى.

وعقد لاسارتي محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث عن الجوانب الفنية وبث الروح في نفوس اللاعبين قبل بداية المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 31 مباراة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 30 يوليو المقبل في أخر مباريات الدوري.

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